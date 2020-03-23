Матч с участием украинца Малиновского стал "смертельной бомбой" коронавируса в Ломбардии

Итальянское издание Corriere dello sport в своем материале провело расследование, и предложило свою точку зрения о том, как началась эпидемия коронавируса в Бергамо.

Как известно, худшая ситуация с больными и далее – на севере Италии. В частности, – в Ломбардии, там ситуацию с распространением коронавируса очень трудно остановить.

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"То, что должно было стать праздником для фанатов "Аталанты", вероятно, превратилось в спусковой механизм "смертельной бомбы". Матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" 19 февраля (1/8 финала Лиги чемпионов) был так называемой "нулевой игрой", которая привела к распространению коронавирусной инфекции на всей территории Ломбардии, а затем и в Испании.

45 тысяч болельщиков, включая итальянцев и испанцев, которые собрались на трибунах стадиона в Милане, этому поспособствовали. Все началось в метро – в тот февральский вечер один из поездов, который доставил всех на "Сан-Сиро", был забит болельщиками обеих команд. Среди них, вероятно, уже был кто-то, зараженный Covid-19, который уже появился в Валенсии. Затем, на выходе из забитого метро – спокойствие, обмен вымпелами и даже сувенирные фотографии. Но, прежде всего: много пили пиво из одного и того же бокала...

Как известно, матч "Аталанта" – "Валенсия" был классифицирован, как событие высокого риска. Болельщики ждали с 18:30 до 20:00 в окружении полицейских, которые каждые пять минут останавливали итальянцев, чтобы пропустить испанских фанатов. Был страх столкновений из-за братством между валенсийцами и фанатами "Интера". Но все получилось наоборот: столкновений не было, фанаты смешались, потребляя бутерброды возле киосков. Поток болельщиков внезапно сузился – в нем было полно стариков.

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После матча в зале для прессы, заполненном людьми, был фуршет, в котором принимал участие и Кике Матеу – валенсийский журналист, который имел положительный результат на коронавирус. Между компьютерными и обеденными столами невозможно было не встретиться. Через неделю Матеу был госпитализирован...

Затем, все переместилось в Испанию – без болельщиков, но с журналистами и игроками, которые были в тот вечер в Милане... ", – написало издание.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" – "Валенсия" состоялся 19 февраля, ответный – в Испании, 10 марта.

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