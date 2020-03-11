Матч сборной Украины в Кубке Федерации перенесли на неопределенный срок

Матчевая встреча Япония – Украина в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации перенесен на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

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Встреча должна была состояться 17-18 апреля в Японии. От того, как будет развиваться ситуация, зависит определение новой даты встречи.

Такая же судьба постигла финал теннисного турнира, который должен был состояться в Будапеште в период от 14 до 19-го апреля.

Covid-19 в Украине

В Украине коронавирус диагностирован только у одного человека – 39-летнего черновчанина, вернувшегося из путешествия Италией. Больной сейчас находится в Черновицкой областной инфекционной больнице.

С 12 марта украинское правительство ввело общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля: приостановлена работа учебных заведений и ограничено проведение. массовых мероприятий. Таким образом Кабмин надеется снизить риски эпидемии.

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