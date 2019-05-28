Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" новый сезон начнут матчем за Суперкубок. Но игру могут перенести из-за политики.

Предварительно матч был запланирован на 21 июля в Одессе. Но именно на этот день назначили досрочные выборы в Верховную Раду. Поэтому матч могут перенести, ведь неизвестно, сможет ли полиция гарантировать безопасность и во время матча, и на избирательных участках.

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В Украине уже переносили матчи чемпионата из-за выборов. 31 марта и 21 апреля, когда состоялись первый и второй тур выборов президента Украины, матчи УПЛ в эти выходные не проходили. Поэтому пришлось сместить весь календарь матчей. Из-за чего чемпионат Украины закончится лишь 30 мая.

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Но несмотря на то, что это единственный матч, его могут перенести с воскресенья, 21 июля, на субботу, 20 июля. Или провести среди недели.