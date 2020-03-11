Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" могут перенести из Харькова – СМИ
Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность переноса матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" из Харькова в Киев.
Матч должен пройти без зрителей из-за введенного в Украине общегосударственного карантина до 3 апреля, сообщает Sport.ua.
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Поэтому "Шахтер" рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.
- Первая игра 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах.
- 12 декабря 2018 года "Шахтер" уже проводил в Киеве матч группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".
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