24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" могут перенести из Харькова – СМИ

- Читати новину українською

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность переноса матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" из Харькова в Киев.

Матч должен пройти без зрителей из-за введенного в Украине общегосударственного карантина до 3 апреля, сообщает Sport.ua.

К теме Вольфсбург – Шахтер: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поэтому "Шахтер" рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.

  • Первая игра 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах.
  • 12 декабря 2018 года "Шахтер" уже проводил в Киеве матч группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".
Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Киева Новости Харькова Новости Спорта Лига Европы Шахтер Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 15:23 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 15:50 Олимпиаду в Токио могут перенести на один-два года из-за коронавируса, – The Wall Street Journal
Ігор Саджениця
сегодня 15:05 Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
Юрій Семенюк
сегодня 12:26 Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии могут отменить из-за коронавируса
Софія Кулай
сегодня 08:40 "Аталанта" с покером Иличича впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук