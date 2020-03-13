Шахтер – Вольфсбург: как вернуть деньги за билеты на матч Лиги Европы

13 марта ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" отложен решением УЕФА.

Поединок должен был состояться 19 марта в Харькове на ОСК "Металлист". В связи с тем, что матч отложен и дата его проведения будет определена позже, приобретенные ранее билеты остаются действительными.

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Однако, билет можно вернуть и получить возмещение его стоимости, сделать это можно по изложенной в Правилах процедуре:

1. Владелец билета не позднее чем за 1 (один) календарный день до объявленного на сайте ФКШ времени начала мероприятия имеет право сдать билет и получить возмещение его стоимости в полном объеме (без учета стоимости доставки).

2. Возврат билета возможен в кассах ОСК "Металлист". В кассах при наличии билета и паспорта (при этом Ф. И. О., указанные в паспорте, должны совпадать с Ф. И. О., указанными в билете) владелец заполняет заявление на возврат билета. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым был оплачен билет (безналичный расчет, наличные) при условии соблюдения владельцем билета пункт 1. действующих Правил. Один владелец билета имеет право сдать не более 4 билетов.

7.3. В случае если билет был приобретен в кассах ОСК "Металлист" и при этом оплачен платежной картой, покупатель для возврата билета и получения возмещения его стоимости также должен иметь с собой ту банковскую карту, с помощью которой ранее осуществлял расчет. Возмещение стоимости возвращенного билета без наличия такой платежной карты недопустимо.

7.4. Возврат билетов, приобретенных онлайн на официальном сайте shakhtar.com возможен через официальный сайт ФКШ путем направления соответствующего электронного запроса со своего электронного адреса на [email protected] В ответ специалист отдела продаж отправит на электронный адрес покупателя (владельца билета), с которого пришел запрос, форму заявления на возврат билета. Заполнив и отправив такое заявление по вышеприведенному адресу, покупатель имеет право получить возмещение стоимости билета, при этом сам билет будет аннулирован. Возмещение стоимости билета осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней тем же способом, которым был оплачен, при условии соблюдения владельцем билета пункт 1. действующих Правил.

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ВНИМАНИЕ! В день мероприятия и после него возврат/обмен билетов невозможен.

7.5. Билеты, приобретенные у коммивояжеров, в сети удаленных точек продаж, через сервисы "Приват 24", "ПУМБ online", "Приватбанка", возврату в кассах ОСК "Металлист" не подлежат. Владельцу билета для его возврата необходимо обратиться в пункт покупки.

7.6. В случае утраты именного билета его владелец может бесплатно восстановить его. Для этого необходимо в кассах ОСК "Металлист" при наличии паспорта заполнить заявление на восстановление билета. Билеты, приобретенные не на Ф. И. О. гражданина, восстановлению не подлежат.

ВНИМАНИЕ! Восстановление билетов прекращается с момента открытия гейтов стадиона.

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