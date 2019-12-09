Матч "Шахтера" с "Аталантой" рассудит известный арбитр

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Феликс Цваер / twitter.com/iMiaSanMia

Поединок 6 тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой" доверили опытному немецкому арбитру Феликсу Цваеру. "Горняки" примут итальянцев в среду, 11 ноября.

Как сообщает сайт УЕФА, 38-летний Феликс Цвайер будет главным арбитром игры. Ассистенты рефери-Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер.

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Видеопомощник рефери – Саша Штегеманн, ассистент видеопомощника – Марко Фритц. Четвертый рефери – Роберт Шродер. Все арбитры из Германии.

Для Цваера это уже третий матч с участием "Шахтера". Впервые немец работал на матче "горняков" в 2015 году. Тогда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дончане играли против "Фенербахче".

В 2017 году немецкий арбитр работал на матче "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов против "Наполи". Оба матча за судейства Цваера "Шахтер" выиграл.

Кроме того, Цвайер работал на матчах "Динамо", "Днепра" и сборной Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Аталанта Шахтер
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