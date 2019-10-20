Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов обслужит известный арбитр

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Антонио Матеу Лаос
Антонио Матеу Лаос / rtve.es

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтер" и "Динамо" Загреб будет обслуживать испанская бригада арбитров. Главным рефери поединка будет Антонио Матеу Лаос.

Ассистенты рефери Пау Себриан Дэвис и Роберто дель Паломар, сообщает сайт УЕФА.

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Видеопомощник главного рефери – Алехандро Эрнандес. Ассистент видеопомощника – Теодоро Собрино. Четвертый рефери – Хосе Луис Мунуера.

Лаос уже дважды работал на матчах донецкого "Шахтера". В 2016 году испанец обслуживал игру 1/8 финала Лиги Европы против "Андерлехта", которую "горняки" выиграли 1:0.

В 2019 году испанец был главным рефери 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" (4:1).

Также Лаос работал на одном матче "Динамо" и "Днепра" и двух поединках сборной Украины.

Поединок "Шахтер" – "Динамо" Загреб состоится 22 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 19:55.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Шахтер Футбол
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