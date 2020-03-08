Матч "Шахтера" в Лиге Европы может пройти без зрителей – СМИ

Из-за ситуации с распространением коронавируса может измениться и график проведения матчей в немецкой Бундеслиге.

Как отмечает издание Bild, 8 марта министр здравоохранения Германии внес предложение об отмене массовых мероприятий с участием более 1 000 человек. В этот перечень, естественно, могут попасть и футбольные матчи.

Важно Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили

Здоровье населения и, следовательно, всех футбольных болельщиков является приоритетным. Цель должна заключаться в том, чтобы найти разумный баланс между реальным положением вещей и чрезмерной осторожностью. Клубы будут координировать свои действия с местными властями по графику проведения игр. Нынешний сезон однозначно должен быть доигран, чтобы можно было планировать будущий сезон, даже несмотря на сложные обстоятельства. Мы как можно быстрее определимся с планом действий и проведем собрание владельцев клубов,

– заявил чиновник.

Таким образом, пока остается неизвестным, коснутся ли возможные отмены или ограничения проведения матча "Вольфсбурга" с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы и если он не будет отменен, то пройдет ли со зрителями или без.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" запланирован на 12 марта в Германии, ответный матч состоится 19 марта в Харькове, на ОСК "Металлист".

Что такое коронавирус Covid-2019?Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения.



Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.



Вспышка коронавируса Covid-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, что в городе Ухань. Там торговали дикими животными для употребления в пищу. Все указывает на то, что болезнь имеет именно животный источник инфекции.

Как уберечься от коронавируса?

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: регулярно мыть руки с мылом, закрывать нос и рот при чихании, термически обрабатывать мясо, яйца и рыбу, мыть фрукты и овощи.