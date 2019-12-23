Матч "Тоттенхэм" – "Челси" омрачил расизм: Когда же эта дичь прекратится

Матч "Тоттенхэма" с "Челси" в рамках 18 тура АПЛ был остановлен из-за поведения зрителей на стадионах. Главный судья матча Энтони Тейлор приостановил встречу во втором тайме.

Что случилось?

Энтони Тейлор приостановил игру, ведь болельщики бросили на поле неизвестный объект. После этого к арбитру подошел немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер, показывая, что фанаты на трибунах изображали обезьяньи жесты.

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После этого на стадионе несколько раз объявляли, что "расистское поведение мешает проведению игры".



Рюдигер выбрасывает предмет, который зрители бросили на футбольное поле / фото: Getty Images

Имеет ли арбитр право останавливать игру из-за расизма?

В середине октября УЕФА опубликовал антирасистский протокол. В нем предусмотрено три шага на случай проявлений расизма:

рефери останавливает матч, как только получает информацию о расизме. По громкой связи у зрителей требуют прекратить расистские действия; если расизм продолжается, судья снова останавливает игру на "разумный период времени" – в рекомендациях УЕФА сказано о 5-10 минутах. На эту паузу команды идут в раздевалке. По громкой связи снова требуют прекратить проявления расизма; если расизм продолжается и после второго перезапуска матча, то судья может закончить игру.

Реакция Рюдигера, клубов и других

Футболист "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что получил поддержку от болельщиков "Тоттенхэма" после игры.

Очень печально снова столкнуться с расизмом на футбольном матче, но говорить об этом публично, думаю, крайне важно. Если этого не делать, то через пару дней об этом забудут (как всегда). Не хочу ничего предъявлять в этой ситуации "Тоттенхэму" как клубу, поскольку виноваты только два идиота. Я получил много сообщений в соцсетях от болельщиков "шпор" со словами поддержки – спасибо вам большое за это,

– написал Антонио в твиттере.

Также футболист надеется, что виновники вскоре будут найдены и наказаны. "На таком современном стадионе, как у "Тоттенхэма", с десятками теле- и видеокамер, это реально", – добавил футболист.

Если не получится, тогда нужно найти свидетелей этого инцидента. На дворе 2019 год, расизм по-прежнему существует, и это позор. Когда же эта дичь прекратится?,

– написал Рюдигер.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 декабря 2019 г.

И "Тоттенхэм", и "Челси" осудили проявления расизма. Кроме того, "шпоры" начали официальное расследование вместе с "Челси".

Расизм в любой форме абсолютно неприемлем, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Мы очень серьезно относимся к подобному и готовы применить самые жесткие санкции против любого, кого уличат в подобном поведении, в том числе и запрет на посещение матчей,

– говорится в заявлении клуба.

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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), которая представляет интересы игроков в Англии и Уэльсе, также выступила с заявлением о расизме в отношении Рюдигера.

"После событий матча "Тоттенхэм" – "Челси" мы чувствуем отвращение и растерянность в связи с тем, что игра в Премьер-лиге была испорчена оскорблениями в адрес игроков. Расизму нет места в футболе или обществе. Тот факт, что некоторые фанаты продолжают демонстрировать вульгарные расистские жесты и кричать с трибун, вызывает глубокое разочарование.

PFA поддерживает каждого игрока, который сталкивается с дискриминацией. Мы будем продолжать бороться, чтобы раз и навсегда преодолеть эту проблему. Мы должны быть уверены в том, что виновные будут идентифицированы, что с ними поступят согласно закону. Мы считаем, что настало время всем руководящим органам объединиться, чтобы положить конец оскорблениям.

PFA призывает правительство начать расследование о расизме и росте преступности на почве ненависти в футболе, а также призываем Министерство по делам культуры, СМИ и спорта принять немедленные и срочные меры для решения этой насущной проблемы", – говорится в заявлении PFA.

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который является телеекспертом, заявил, что Премьер-лига и Футбольная ассоциация должны взять ситуацию под контроль.

"Пару недель назад я говорил о том, как мы возмущались из-за подобного на болгарском стадионе (речь идет о расизме на матче Болгария – Англия, – Спорт24), но мы не настолько возмущены, когда это происходит на английских стадионах.

Мы ожидаем, что УЕФА предпримет строгие меры в отношении болгарской федерации, но что мы будем делать здесь? Премьер-лига, Футбольная ассоциация должны взять игру под контроль.

Когда это происходит в других странах, мы кричим о наказании, и это вполне справедливо. Мы должны кричать также громко и в Англии. Речь не только о футболе. Я говорил, что фанаты должны следить за этим, но как насчет игроков, которые берут это в свои руки?

Если наступит момент, когда игроки просто уйдут с поля и скажут: "Я не буду играть", можно будет их винить за это? Нет, нельзя, если они чувствуют, что власти не все делают правильно. Нужно делать что-то, что повлияет", - цитирует Невилла Daily Mail.

Поединок "Тоттенхэм" – "Челси", который состоялся 22 декабря, завершился победой гостей. Обзор матча читайте здесь.