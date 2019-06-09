Матч Украина – Люксембург рассудят арбитры из Словакии

Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между национальными сборными Украины и Люксембурга обслужат рефери из Словакии.

Главным арбитром поединка Украина – Люксембург назначен 36-летний Петер Кралович. Его ассистентами станут Милан Штрбо и Эрик Вайсс. Четвертый арбитр – Михал Отченаш.

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36-летний судья начал профессиональную работу в 2006 году, а приступил к обслуживанию матчей ФИФА в 2012 году.

До этого Кралович матчи сборной Украины не обслуживал, а на клубном уровне в сезоне 2014/15 судил игру квалификации Лиги Европы между "Зарей" и "Лачи" (3:0).

Также работал в качестве резервного рефери на матчах "Шахтера" с "Хоффенхаймом" (2:3) и "Бешикташем" (2:0), и на игре "Динамо" с "Лацио" (2:2).

Матч квалификации Евро-2020 Украина – Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Начало встречи в 21:45.

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