Матч Украина – Нигерия доверили арбитру из Серии A
Товарищеский поединок Украина – Нигерия, который состоится в Днепропетровске на стадионе "Днепр-Арена" 10 сентября, будет обслуживать итальянская бригада арбитров.
Главным арбитром поединка будет Паоло Валери, информирует сайт Украинской ассоциации футбола.
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На линиях ему будут помогать Алессандро Костанцо и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять украинец Виталий Романов.
До этого Паоло Валери никогда не работал на поединках с участием украинских команд. Валери в основном обслуживает матчи чемпионата Италии (Серия A).
Игра против Нигерии станет знаковой для подопечных Шевченко. Украинская сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета.
Перед спаррингом против Нигерии "сине-желтые" в квалификации Евро-2020 в Вильнюсе встретятся с Литвой.