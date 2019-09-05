Матч Украина – Нигерия доверили арбитру из Серии A

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Паоло Валери
Паоло Валери / thesun.co.uk

Товарищеский поединок Украина – Нигерия, который состоится в Днепропетровске на стадионе "Днепр-Арена" 10 сентября, будет обслуживать итальянская бригада арбитров.

Главным арбитром поединка будет Паоло Валери, информирует сайт Украинской ассоциации футбола.

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На линиях ему будут помогать Алессандро Костанцо и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять украинец Виталий Романов.

До этого Паоло Валери никогда не работал на поединках с участием украинских команд. Валери в основном обслуживает матчи чемпионата Италии (Серия A).

Игра против Нигерии станет знаковой для подопечных Шевченко. Украинская сборная впервые в истории выйдет на поле в новом комплекте формы белого цвета.

Перед спаррингом против Нигерии "сине-желтые" в квалификации Евро-2020 в Вильнюсе встретятся с Литвой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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