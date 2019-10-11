Матч Украина – Португалия доверили арбитру из АПЛ, который удалял Степаненко

В УЕФА назначили судейскую бригаду, которая будет работать на матче отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Игра состоится в понедельник, 14-го октября, в Киеве.

Команды на поле стадиона НСК "Олимпийский" выведет судейская бригада из Англии во главе с 40-летним Энтони Тейлором.

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На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нунн. В роли четвертого арбитра выступит Крейг Поусон.

Тейлор и украинские команды

В прошлом году Тейлор работал на матче сборной Украины в Лиге наций против Чехии. Игру в Чехии украинцы выиграли со счетом 1:2.

Также англичанин обслуживал три поединка сборной Украины U-21 и одну игру "сине-желтых" U-21.

Три матча при судействе Тейлора украинцы выиграли, 1 проиграли и 1 сыграли вничью.

Трижды Тейлор работал на матчах "Шахтера" в Еврокубках (против ПСЖ, "Гента" и "Айнтрахта"). В матче против "Айнтрахта", который состоялся в феврале 2018 года (2:2), на первых минутах игры Тейлор удалил игрока "горняков" Тараса Степаненко.

Видео удаления Степаненко в матче с "Айнтрахтом" (*видео может не открываться на сайте)