Матч украинского клуба в еврокубке перенесли из-за непогоды в Украине
Во вторник, 10 декабря, запорожский "Мотор" должен был дома сыграть матч SEHA-Лиги. Однако этот матч перенесли на неопределенный срок.
"Мотор" должен был сыграть против сербского клуба "Войводина". Однако из-за непогоды в Украине аэропорт в Запорожье не сумел принять самолет из Сербии с гандболистами. Он еще с 9 декабря отменяет часть рейсов из-за тумана и гололеда.
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Поэтому матч перенесли на неопределенный срок.
На данный момент чемпионы Украины занимают второе место в группе A турнира, отставая от "Вардара" из Северной Македонии на 6 очков.
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