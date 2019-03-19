Матч Украины с Португалией доверили арбитру, который помог команде Зинченко в Лиге чемпионов

Первый матч сборной Украины в отборе к Евро-2020 против Португалии будет судить французская бригада арбитров.

Главным рефери назначен 36-летний француз Клеман Тюрпен.

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На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре. В качестве четвертого арбитра выступит Бенуа Мелло.

Матч Португалия – Украина состоится 22 марта на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Тюрпен дважды работал на поединках национальной сборной Украины. В отборе к ЧМ-2014 француз работал на матче Молдова – Украина (1:2) и в отборе на ЧМ-2018 он обслуживал противостояние Украина – Исландия (1:1). Также Тюрпен работал на матче молодежной сборной Украины против Германии.

Трижды Тюрпен обслуживал еврокубковые поединки "Динамо" – против "Туна", "Бенфики" и недавний матч с "Аяксом".

Отметим, что Клеман Тюрпен весьма неоднозначно отработал на матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шальке". Француз принимал противоречивые решения, используя систему VAR.

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