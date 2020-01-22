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Массовая драка на баскетбольном матче в США, в ход пошли даже стулья – видео

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Матч между "Канзас" и "Канзас Стэйт" / twitter.com/KStateMBB

Матч университетских команд по баскетболу между "Канзас" и "Канзас Стэйт" закончился массовой дракой. В том числе и с участием болельщиков. В ход пошли даже стулья.

Инцидент произошел в конце матча, когда "Канзас" выигрывал домашний матч против "Канзас Стэйт". Игрок команды гостей в конце встречи сделал перехват и пытался забросить мяч. Однако Сильвио Да Соуза сделал эффектный блок. А после того как соперник упал на паркет, подошел и в агрессивной манере начал ему что-то говорить.

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Такое поведение не понравилось игрокам "Канзас Стэйт", поэтому они набросились на Да Соузу. К схватке присоединились и другие игроки, и тренерский штаб. А после этого и зрители.

В один из моментов драки Да Соуза даже выхватил стул, чтобы ударить соперника, но ему помешали это сделать.

Видео драки на баскетбольном матче

Стоит отметить. что за университетскую команду "Канзаса" в свое время выступал украинец Святослав Михайлюк. В 2018 году его избрала на драфте команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", однако впоследствии обменяли в "Детройт Пистонс".

Сама же лига NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) является довольно престижной в США. Матчи университетских команд собирают заполненные стадионы. Наиболее распространенными являются баскетбол и американский футбол. Ежегодная прибыль организации составляет более одного миллиарда долларов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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