Матч в Киеве будет решающим, – главный тренер сборной Португалии перед матчем с Украиной

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Фернанду Сантуш
Фернанду Сантуш / Seleções de Portugal

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вспомнил о матче со сборной Украины, который ожидает его подопечных. Произошло это после победы Португалии над Люксембургом.

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По словам Сантуша, его команда думала об игре с Украиной уже после второго гола в ворота Люксембурга. Этот гол, к слову, забил Роналду. Он стал для него 699-ым в профессиональной карьере.

"После перерыва в матче против Люксембурга мы прибавили, взяли матч под свой контроль. А уже после второго гола игроки начали думать о матче с Украиной и управлять своей энергией. Матч в Киеве будет решающим. У нас было четыре финала. Теперь осталось три. Мы хотим финишировать первыми в группе", – заявил Сантуш в комментарии официальному сайту Федерации футбола Португалии.

Стоит добавить, что сборная Украины опережает Португалию на пять очков. Однако украинцы сыграли на один матч больше. В случае победы "сине-желтых" в матче в Киеве в понедельник, 14 октября, украинцы выйдут из группы с первого места. Ничья же будет гарантировать нашей сборной выход на Евро-2020.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Украина – Португалия
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