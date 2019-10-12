Матч в Киеве будет решающим, – главный тренер сборной Португалии перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вспомнил о матче со сборной Украины, который ожидает его подопечных. Произошло это после победы Португалии над Люксембургом.

Больше об этом: Португалия разгромила Люксембург в матче отбора Евро-2020

По словам Сантуша, его команда думала об игре с Украиной уже после второго гола в ворота Люксембурга. Этот гол, к слову, забил Роналду. Он стал для него 699-ым в профессиональной карьере.

"После перерыва в матче против Люксембурга мы прибавили, взяли матч под свой контроль. А уже после второго гола игроки начали думать о матче с Украиной и управлять своей энергией. Матч в Киеве будет решающим. У нас было четыре финала. Теперь осталось три. Мы хотим финишировать первыми в группе", – заявил Сантуш в комментарии официальному сайту Федерации футбола Португалии.

Стоит добавить, что сборная Украины опережает Португалию на пять очков. Однако украинцы сыграли на один матч больше. В случае победы "сине-желтых" в матче в Киеве в понедельник, 14 октября, украинцы выйдут из группы с первого места. Ничья же будет гарантировать нашей сборной выход на Евро-2020.

К слову: Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео