Матч века: Алиев хочет, чтобы сборная Украины сыграла против России
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о возможных матчах Украины с командой России.
Об этом он рассказал в интервью Sport24.
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В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой – был бы матч века.
На лучшие сборные мира не смотрели бы, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт,
– сказал Алиев.
Что известно об Алиеве?
- 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
- В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
- Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
- После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
- Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".
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