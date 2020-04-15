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Матч века: Алиев хочет, чтобы сборная Украины сыграла против России

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Александр Алиев / ФК "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о возможных матчах Украины с командой России.

Об этом он рассказал в интервью Sport24.

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В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой – был бы матч века.

На лучшие сборные мира не смотрели бы, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт,
– сказал Алиев.

Что известно об Алиеве?

  • 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
  • В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
  • Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
  • После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
  • Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости России Новости Спорта
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