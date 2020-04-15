Матч века: Алиев хочет, чтобы сборная Украины сыграла против России

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о возможных матчах Украины с командой России.

Об этом он рассказал в интервью Sport24.

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В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой – был бы матч века.



На лучшие сборные мира не смотрели бы, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт,

– сказал Алиев.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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