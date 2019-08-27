Матч "Зари" в Лиге Европы рассудят арбитры из Румынии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил бригаду арбитров на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".

Об этом сообщает официальный сайт луганской команды.

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Поединок на "Славутич-Арене" в Запорожье будет обслуживать судейская бригада из Румынии, которую возглавляет 36-летний Раду Петреску.

Функции судейского наблюдателя будет выполнять Бертран Лае (Франция). Делегат УЕФА – Казимир Олежек (Польша).

В первом матче в Испании "Заря" проиграла "Эспаньолу" 3:1. Ответный матч между этими командами запланирован на 29 августа.

Как это было: "Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы