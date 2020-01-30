Матч звезд Суперлиги Пари-матч впервые за 10 лет состоится в Киеве: чем будут удивлять

1 февраля Киев ждет грандиозное баскетбольное событие. После долгой 10-летней паузы в столице снова пройдет Матч звезд Суперлиги Пари-Матч, который организаторы назвали "Назад в будущее". Это будет не просто спортивное событие. На паркет "Дворца спорта" выйдут лучшие баскетболисты Украины и звезды эстрады.

Кроме матча, запланирована конкурсная программа, конкурсы слэм-данков, трехочковых, выступление команды французских данкеров Barjrots Dunkers, а также жеребьевка места проведения Финала четырех Кубка Украины. Для зрителей и участников Матча звезд будут выступать SonyaK, Гайтана, Patsyki z Franeka, Tricky Nicky, Viu Viu.

К слову: Опубликовано промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020

Кто победит в Матче всех звезд Суперлиги Пари-Матч предсказать очень сложно. Правда, прогнозы были сделаны. В частности, крыса Энджи вместе с группой Patsyki z Franeka сделал свой выбор в пользу сборной звезд Украины.

Но в чем можно точно не сомневаться, то что игра традиционно выйти результативной. При этом на площадке может произойти все что угодно. Тренер может временно стать судьей или игроком. Или, может, баскетболисты вообще предложат сыграть кому-то из болельщиков. Возможно все. Именно за это Матч звезд Суперлиги Пари-Матч является для болельщиков одним из самых ожидаемых событий сезона. Впрочем, тренеры и игроки не скрывают, что тоже с нетерпением ждут этой игры и возможности принять в ней участие оценивается как истинное признание публики.

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"Матч звезд Суперлиги Пари-Матч – важное событие в баскетболе. Мы рады, что через 10 лет это мероприятие вновь пройдет в Киеве. Parimatch, как один из ключевых меценатов спорта, поддерживает ФБУ и приглашает всех любителей баскетбола в столичный "Дворец спорта", чтобы своими глазами увидеть это грандиозное шоу", – комментирует представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.

Составы команд на Матч звезд Суперлиги Пари-Матч:

Стартовые пятерки сборной звезд Украины: Максим Луценко, Алексей Онуфриев (оба – "Николаев"), Кирилл Марченко, Андрей Войналович (оба – "Химик"), Макс Конате ("Прометей").

Тренерская пятерка: Денис Лукашов ("Прометей"), Кирилл Фесенко ( "Днепр"), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, Вячеслав Петров (все – "Киев-Баскет»).

Wild Card: Максим Корниенко ( "Днепр"), Андрей Мироненко ("Запорожье").



Тренеры: Денис Журавлев ( "Днепр"), Виталий Степановский ("Химик").

Стартовые пятерки сборной звезд Легиона: Генри Дугат ("Днепр"), Квентин Петерсон ("Николаев"), Киндал Хилл ("Киев-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкасские Обезьяны"), Рамэл Браун ("Одесса").

Тренерская пятерка: Брюс Месси ("Одесса"), Джаред Террелл ("Днепр"), Дион Райт ("Черкасские Обезьяны"), Льюис Салливан ("Химик"), Майкл Майерс ("Прометей").

Wild Card: Делван Грэм, Брэндон Рэндолф (оба – "Харьковские Соколы").



Тренеры: Карлис Муйжниекс ("Прометей"), Айнарс Багатскис ("Киев-Баскет")