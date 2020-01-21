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Матч звезд украинской Суперлиги: определены стартовые пятерки команд

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Матч звезд украинской Суперлиги-2020 / ФБУ

В субботу, 1 февраля, киевский "Дворец спорта" будет принимать Матч звезд Суперлиги-2020. Стали известны стартовые пятерки матча, который пройдет в традиционном формате "Звезды Украины" против "Звезд Легиона".

Определяли пятерку болельщики, которые активно участвовали в голосовании.

К слову: Опубликовано промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020

Сборная Звезд Украины

Максим Луценко (Николаев, 25%)
Кирилл Марченко (Химик, 18%)
Алексей Онуфриев (Николаев, 12%)
Андрей Войналович (Химик, 17%)
Макс Конате (Прометей, 19%)

Командой Украины будут руководить главный тренер "Днепра" Денис Журавлев и руководитель "Химика" Виталий Степановский.


Стартовая пятерка "Звезд Украины" (фото: ФБУ)

Сборная Звезд Легиона

Генри Дугат (Днепр, 12%)
Квентин Петерсон (Николаев, 38%)
Киндал Хилл (Киев-Баскет, 14%)
Сеад Хаджифейзович (Черкасские Обезьяны, 13%)
Рамэл Браун (Одесса, 17%)

Легион будет возглавлять латвийский тандем – Карлис Муйжниекс (Прометей) и Айнарс Багатскис (Киев-Баскет).


Стартовая пятерка "Звезд Легиона" (фото: ФБУ)

Еще по 5 игроков в каждой из команд, которые сыграют в Матче звезд, определят тренеры клубов Суперлиги Пари-Матч. По 2 баскетболиста будут определены Федерацией баскетбола Украины, как организатором.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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