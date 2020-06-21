На матче чемпионата России вывесили баннер с изображением Зинченко: фото
Украинский футболист Александр Зинченко ранее выступал за российскую "Уфу". Болельщики до сих пор помнят удачные выступления украинца за команду.
В рамках 23 тура чемпионата России "Уфа" встречалась с "Тамбовом", пишет 24 канал.
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Благодарность Зинченко
На этом баннере изображены многие люди, которые были причастны к клубу, в том числе и украинский футболист Александр Зинченко, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".
Добавим, что Зинченко выступал в "Уфе" в сезоне 2015/16, проведя в составе российского клуба 33 матча. В этих поединках украинец дважды отличился результативными ударами и еще четыре раза ассистировал напарникам.
Банер на матче "Уфы" / ФК "Уфа"
Недавно появилась информация, что Зинченко может пополнить состав "Вест Хэма", где играет другой украинец Андрей Ярмоленко.
Карьера Александра Зинченко: главное
- После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу".
- В том же годау молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Мансити".
- Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил один мяч.