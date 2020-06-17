В полуфинальном матче Кубка Украины "Минай" – "Динамо" вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.

На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина – ред.). Болельщики какой из команд вывесили этот баннер, пока не ясно, пишет Tribuna.com.

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Банер на матче Минай – Динамо / Фото: скриншот

Интересно, что официально матч "Минай" – "Динамо" проходит без зрителей. Но болельщики могут наблюдать за встречей за забором. Это видно по кадрам телетрансляции матча. Также фанаты создают серьезную звуковую поддержку команд.

Убийство Джорджа Флойда: главное