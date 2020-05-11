Матчи Лиги чемпионов примет один город: новый формат турнира

Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020 может состояться в одном городе в формате мини-турнира. УЕФА рассматривает возможности возобновления еврокубковых турниров в августе.

Как сообщает Mirror, УЕФА уже обсудил возможность проведения последних раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы по схеме мини-турнира.

Кстати Лига чемпионов возвращается: определена дата первого матча

Матчи Лиги чемпионов пройдут в турецком Стамбуле, где запланирован финал, а поединки Лиги Европы – в польском Гданьске.

11 мая руководители УЕФА встретятся с представителями 55 национальных ассоциаций в режиме видеоконференции, где обсудят варианты календарного плана.

УЕФА до 25 мая хочет получить план от каждой лиги по возобновлению сезона. Ожидается, что 27 мая Исполнительный комитет согласует окончательный список матчей и их график.

Возможные даты Лиги чемпионов и Лиги Европы

2 – 7 августа. 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ

13 – 16 августа. 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

20 – 23 августа. 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

27 августа. Финал Лиги Европы

29 августа. Финал Лиги чемпионов

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