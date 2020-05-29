Матчи Лиги чемпионов состоятся в Германии: турнир завершат в необычном формате
В УЕФА решают, как завершить сезон Лиги чемпионов 2019/2020. Самый престижный турнир Европы может быть доигран в Германии в новом формате.
Как сообщает Sky Sport Italia, матчи стадии 1/8 финала должны пройти 7-8 августа. На этом этапе осталось провести 4 поединка.
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Какие поединки осталось сыграть
В четвертьфинал перед карантином успели пробиться ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетико" и "Аталанта".
В других противостояниях должны состояться повторные встречи:
- "Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);
- "Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);
- "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);
- "Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).
По информации Sky Sport Italia, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.
Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате "Финала четырех" в Германии из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в Турции.
Как известно, финал должен был принять Стамбул. Также Турция претендовала, чтобы провести остаток поединков.
Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги. Там восстановлено футбольные матчи с 16 мая.