Украинские клубы проголосовали за досрочное завершение футбольного сезона

Футбольные клубы Второй лиги Украины проголосовали за досрочное завершение чемпионата. Причиной стала пандемия COVID-19.

Как сообщает Tribuna.com, решение поддержали представители 14 команд, 5 были против, а один представитель воздержался.

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Вопрос по обмену клубами между лигами будет решаться после завершения голосования по доигрыванию Первой лиги Украины.

Результаты Второй лиги

Вторая лига Украины разделена на две части – группу A и B. В Первую лигу выходят две лучшие команды каждой группы.

Всего до паузы в чемпионате было сыграно 20 туров.

В первой группе лидировала "Нива" Тернополь, а на втором месте было "Полесье". В группе B был первым ВПК-Агро, который опережал "Кристан" и "Альянс" всего на один балл.

Среди аутсайдеров двух лиг были "Оболонь-Бровар 2" и "Черноморец 2".

Судьба Первой лиги

Клубы Первой лиги проголосовали за непродления турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19.

Такое решение поддержали представители 8 команд, 6 были против, 1 воздержался, а 1 не появился.

Возможны варианты доигрывание турнира уже обсуждаются. Дискуссия продлится в течение недели.

25 мая клубы получат опросы, в которых должны поделиться своим видением вопроса. После этого ПФЛ обсудит эти варианты на исполкоме УАФ.