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Матчи АПЛ до конца сезона-2019/20 пройдут без зрителей – The Times

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Поединки футбольного чемпионата Англии будут проходить без присутствия болельщиков на трибунах стадионов в связи с эпидемией коронавируса.

Однако футбольный сезон не отменят и не перенесут, сообщает британское издание The Times.

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Болельщики, которые имеют сезонные абонементы и купили билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций. Также из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут.

Матчи в АПЛ, которые будут начинаться в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 марта, – транслироваться в прямом эфире, как и раньше, не будут. Также трансляторам АПЛ разрешено показывать больше одного матча в субботу днем (14:30 по Киеву) и вечером (19:30), а также во временных слотах в воскресенье и понедельник.

  • Раньше из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19. Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста.
  • 23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хьюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол АПЛ
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