Матчи АПЛ до конца сезона-2019/20 пройдут без зрителей – The Times
Поединки футбольного чемпионата Англии будут проходить без присутствия болельщиков на трибунах стадионов в связи с эпидемией коронавируса.
Однако футбольный сезон не отменят и не перенесут, сообщает британское издание The Times.
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Болельщики, которые имеют сезонные абонементы и купили билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций. Также из соображений безопасности трансляции в пабах проводиться не будут.
Матчи в АПЛ, которые будут начинаться в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 марта, – транслироваться в прямом эфире, как и раньше, не будут. Также трансляторам АПЛ разрешено показывать больше одного матча в субботу днем (14:30 по Киеву) и вечером (19:30), а также во временных слотах в воскресенье и понедельник.
- Раньше из-за коронавируса приостановили итальянскую Серию А. Матчи без зрителей пройдут в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
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