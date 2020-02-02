Матчи азиатской Лиги чемпионов перенесли из-за вспышки коронавируса в Китае

Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.

Власти Австралии с 1 февраля 2020 года запретила въезд всем иностранцам из материкового Китая. Все из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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Однако в первый игровой день группового этапа азиатской Лиги чемпионов два австралийских клуба должны были сыграть против двух китайских – 11 февраля "Перт Глори" против "Шанхай Шеньхуан", а 12 февраля "Сидней" против "Шанхай СИПГ". Но из-за запрета властей Австралии, проведение таких матчей невозможно.

Федерация футбола Австралии уже проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о невозможности проведения таких матчей на их территории. При этом перенести матчи в Китай тоже нет возможности, ведь там сейчас под запретом массовые мероприятия, а сам старт чемпионата по футболу отложили на неопределенный срок. При этом что 12 февраля запланирован матч китайского "Гуанджоу Эвергрин" против "Сувон" из Южной Кореи в рамках Лиги чемпионов. А уже на следующей неделе запланирован второй тур турнира.

Поэтому Федерация футбола Австралии созвала срочное совещание с представителями других федераций. Оно запланировано на 4 февраля в Куала-Лумпуре. Тогда и будет принято решение, что делать с матчами азиатской Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса.

Какие уже спортивные соревнования перенесли или отменили из-за вспышки коронавируса

Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.

Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Международная автомобильная федерация внимательно следит за ситуацией. 15 апреля в Китае запланирован этап гран-при Формулы-1. Однако гонка Формулы E в городе Санья отложена на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Этап должен был состояться 21 марта.

Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.

Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай



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