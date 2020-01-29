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Матчи Кубка Дэвиса Украина – Тайбэй отменят в случае выявления симптомов коронавируса

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Юрий Сосновский / Facebook

Смертельный коронавирус распространяется молниеносными темпами и несколько соседних с Китаем стран также сообщили о случаях болезни. Тайвань, на котором располагается Китайский Тайбэй, не стал исключением.

На пресс-конференции сборной Украины перед матчем Кубка Дэвиса пресс-атташе ФТУ Юрий Сосновский и лидер команды Сергей Стаховский успокоили болельщиков и заявили, что пока что встрече с Китайским Тайбэем отмена не грозит, но ситуация находится на контроле.

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Мы ни от чего не застрахованы, но Министерство здравоохранения не может запретить въезд вообще всем представителям Тайваня. У нас уже начали вводиться некоторые меры предосторожности: контроль температуры тела пассажиров, например. Если они больны, то их не допустят. Если они здоровы, то никаких проблем. Но форс-мажорные обстоятельства могут быть. Надеемся, что ничего не помешает проведению матча. Мы готовимся,
– сказал Сосновский.

Матчи Украина – Китайский Тайбэй запланированы на 6-7 марта. Победитель противостояния затем сыграет за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021.

Украина играет плей-офф раунд Первой Мировой группы Кубка Дэвиса, поскольку проиграла Венгрии за выход в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020.

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Автор: Висент Луис
Теги: Коронавирус 2020 Спорт Теннис
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