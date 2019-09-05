Матчи квалификации ЧМ-2022 в Катаре будут показывать бесплатно в YouTube

В ФИФА решили расширить доступ к видеотрансляциям матча. Для того, чтобы больше людей смогло увидеть футбольные матчи, их решили транслировать в YouTube бесплатно.

Речь идет о матче квалификации Чемпионата мира по футболу 2022, который состоится в Катаре.

К слову: ФИФА представила официальный логотип Чемпионата мира 2022 года в Катаре

Однако пока речь идет о матче первого квалификационного раунда в африканском регионе. С 4 до 10 сентября 28 команд будут бороться за 14 путевок в следующий раунд. ФИФА покажет все матчи в прямом эфире у себя на сайте и на собственном канале на YouTube.

Today's menu in Africa (all times local) #WCQ



We'll be live streaming SIX games on https://t.co/zJTWWlvUsi & YouTube



️ More info: https://t.co/FPQ6K5Qv0Z pic.twitter.com/ciAY3PCcL9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 4, 2019

О том, планируется ли в дальнейшем сделать такой подход и к другим матчам квалификации ЧМ-2022, в том числе и в Европе – пока неизвестно.