Матчи квалификации ЧМ-2022 в Катаре будут показывать бесплатно в YouTube
В ФИФА решили расширить доступ к видеотрансляциям матча. Для того, чтобы больше людей смогло увидеть футбольные матчи, их решили транслировать в YouTube бесплатно.
Речь идет о матче квалификации Чемпионата мира по футболу 2022, который состоится в Катаре.
К слову: ФИФА представила официальный логотип Чемпионата мира 2022 года в Катаре
Однако пока речь идет о матче первого квалификационного раунда в африканском регионе. С 4 до 10 сентября 28 команд будут бороться за 14 путевок в следующий раунд. ФИФА покажет все матчи в прямом эфире у себя на сайте и на собственном канале на YouTube.
О том, планируется ли в дальнейшем сделать такой подход и к другим матчам квалификации ЧМ-2022, в том числе и в Европе – пока неизвестно.
Источник: 24 канал
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