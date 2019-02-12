Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сала

Перед матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы 12-14 февраля будет минута молчания в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала. Футболист погиб в авиакатастрофе 21 января.

Также клубы, которые будут играть матчи еврокубков в эти дни, могут использовать черные повязки на руках игроков в память об Эмилиано Сала. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте УЕФА.

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Стоит отметить, что среди матчей, которые начнутся с минуты молчания, есть две игры с участием украинских клубов. В четверг, 14 февраля, киевское "Динамо" сыграет на выезде против греческого "Олимпиакоса" (начало матча в 19:55). В этот же день в Харькове в 22:00 "Шахтер" будет принимать немецкий "Айнтрахт".

Что случилось с Эмилиано Сала?

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