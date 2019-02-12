Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сала
Перед матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы 12-14 февраля будет минута молчания в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала. Футболист погиб в авиакатастрофе 21 января.
Также клубы, которые будут играть матчи еврокубков в эти дни, могут использовать черные повязки на руках игроков в память об Эмилиано Сала. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте УЕФА.
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Стоит отметить, что среди матчей, которые начнутся с минуты молчания, есть две игры с участием украинских клубов. В четверг, 14 февраля, киевское "Динамо" сыграет на выезде против греческого "Олимпиакоса" (начало матча в 19:55). В этот же день в Харькове в 22:00 "Шахтер" будет принимать немецкий "Айнтрахт".
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была достаточно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
- Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли Эмилиано Сала и Дэйв Ибботсон, будет опубликован до конца февраля 2019 года.
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