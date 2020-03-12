Матчи Лиги чемпионов "МанСити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион" перенесли из-за коронавируса

Два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были запланированы на 17 марта, перенесли на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус.

В УЕФА перенесли матчи "Манчестер Сити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион".

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В первом матче причиной стал игрок баскетбольного клуба "Реал", который сдал положительный тест на вирус Covid-19. Поэтому всех игроков испанского клуба (в том числе футболистов) отправили на карантин.

В "Ювентусе" же коронавирус обнаружили у одного из игроков основной команды – защитника Даниеле Ругани.

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Когда состоятся перенесенные матчи – пока неизвестно.

Стоит отметить, что в УЕФА рассматривают возможность перенесения всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии. А также могут перенести Евро-2020.