24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Матчи Лиги чемпионов "МанСити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион" перенесли из-за коронавируса

- Читати новину українською

Два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были запланированы на 17 марта, перенесли на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус.

В УЕФА перенесли матчи "Манчестер Сити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион".

Примечательно Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

В первом матче причиной стал игрок баскетбольного клуба "Реал", который сдал положительный тест на вирус Covid-19. Поэтому всех игроков испанского клуба (в том числе футболистов) отправили на карантин.

В "Ювентусе" же коронавирус обнаружили у одного из игроков основной команды – защитника Даниеле Ругани.

К слову Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Когда состоятся перенесенные матчи – пока неизвестно.

Стоит отметить, что в УЕФА рассматривают возможность перенесения всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии. А также могут перенести Евро-2020.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram.

Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Ювентус Реал Манчестер Сити Коронавирус Covid-19 Лига чемпионов Здоровье Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 13:20 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 18:48 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 01:28 Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
Юрій Семенюк
сегодня 17:35 УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести
Ігор Саджениця
сегодня 16:03 Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук