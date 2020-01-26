Матчи НБА начнут с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Очередной тур регулярного чемпионата НБА начнут с минуты молчания. Таким образом баскетболисты и зрители почтят память легендарного игрока Коби Брайанта, который трагически погиб.

Коби Брайант погиб в результате падения вертолета в воскресенье, 26 января. Катастрофа произошла вблизи города Калабас.

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С ним на борту вертолета находились еще три человека. Они тоже погибли.

Матч НБА решили начать с минуты молчания в память о Коби Брайанте. Первой игрой, где это сделают (часть матчей уже закончилась до того, как стало известно о гибели) станет встреча "Денвера" и "Хьюстона".

Hace instantes, en el inicio de Rockets vs Nuggets, homenaje a Kobe Bryant pic.twitter.com/mYwPRw8GbG — VarskySports (@VarskySports) January 26, 2020

Также после этого минутой молчания почтят на матчах "Сан-Антонио" – "Торонто", "Атланта" – "Вашингтон", "Мемфис" – "Финикс", "Нью-Йорк" – "Бруклин", "Нью-Орлеан" – "Бостон", "Орландо" – "Клипперс" и "Портленд" – "Индиана".