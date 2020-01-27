Матчи олимпийского отбора по баскетболу перенесли из Китая из-за коронавируса

С 6 по 9 февраля 2020 года в китайском городе Фошань должен был состояться один из олимпийских отборов женских сборных по баскетболу. Однако из-за вспышки коронавируса в этой стране, его пришлось перенести в другую страну.

Матчи отбора перенесли в Белград в Сербии, сообщает TalkBasket со ссылкой на решение ФИБА. Матчи состоятся в те же дни – 6-9 февраля.

"Тщательно оценив события относительно вспышки коронавируса и определив основным приоритетом безопасность игроков-участников и членов делегации команды, Исполнительный комитет ФИБА решил перенести олимпийский квалификационный турнир среди женских сборных в Белград, Сербия", – цитирует издание решение ФИБА.

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Стоит отметить, что на этом турнире между собой сыграют сборные Великобритании, Кореи, Испании и Китая. Они разыграют между собой одну из путевок на Олимпиаду-2020.

Остальные два квалификационных турнира женской олимпийской квалификации состоятся там, где и было запланировано – во французском Бурже и бельгийском Остенде.

Коротко о китайском коронавирусе: