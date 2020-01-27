Матчи олимпийского отбора по баскетболу перенесли из Китая из-за коронавируса
С 6 по 9 февраля 2020 года в китайском городе Фошань должен был состояться один из олимпийских отборов женских сборных по баскетболу. Однако из-за вспышки коронавируса в этой стране, его пришлось перенести в другую страну.
Матчи отбора перенесли в Белград в Сербии, сообщает TalkBasket со ссылкой на решение ФИБА. Матчи состоятся в те же дни – 6-9 февраля.
"Тщательно оценив события относительно вспышки коронавируса и определив основным приоритетом безопасность игроков-участников и членов делегации команды, Исполнительный комитет ФИБА решил перенести олимпийский квалификационный турнир среди женских сборных в Белград, Сербия", – цитирует издание решение ФИБА.
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Стоит отметить, что на этом турнире между собой сыграют сборные Великобритании, Кореи, Испании и Китая. Они разыграют между собой одну из путевок на Олимпиаду-2020.
Остальные два квалификационных турнира женской олимпийской квалификации состоятся там, где и было запланировано – во французском Бурже и бельгийском Остенде.
Коротко о китайском коронавирусе:
- От нового коронавируса в Китае умерли уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум в 2761 человека в пределах КНР.
- В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.
- Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змеи и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
- В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратили движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей из китайских направлений.
- Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
- Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.