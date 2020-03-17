Матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций официально перенесут

Вслед за отменой чемпионата Европы по футболу, в УЕФА приняли еще несколько важных решений по сезону. УЕФА переносит матчи плей-офф Евро-2020 и Лигу наций.

Sky Sport опубликовало заявление УЕФА о переносе Евро-2020. Там говорится, что все матчи мужских и женских команд под эгидой УЕФА будут перенесены.

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Также в УЕФА решили, что матчи плей-офф Евро-2020 и товарищеские поединки между сборными состоятся в июне.

Предварительной датой полуфиналов и финалов матчей раунда плей-офф были 26 и 31 марта.

В то же время польский футбольный союз информирует, что УЕФА перенесет матчи следующего розыгрыша Лиги наций, чемпионат Европы U-21 и Евро среди женщин.

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Впрочем, окончательное решение будет приниматься с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

По состоянию на 17 марта вирусом заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек. В Европе больше всего страдает Италия, Испания, Франция и Германия.



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