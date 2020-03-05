Матчи Серии А официально состоятся, несмотря на эпидемию коронавируса – даты
Все спортивные события в Италии, сроком до 4 апреля, пройдут без зрителей. Именно такая информация написана в новом указе правительства страны.
Под запрет попадают и матчи Серии А, которые также пройдут при пустых трибунах. Всему виной коронавирус, который бушует в некоторых областях Италии.
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Исключением являются те события, при которых можно обеспечить отсутствие зрителей и, как следствие, массового скопления людей.
Руководство Серии А приняло решение продлить чемпионат. В ближайший уикэнд состоятся 6 отмененных матчей 26-го тура, которые должны были пройти в предыдущий уикэнд.
Суббота, 7 марта
"Сампдория" – "Верона"
Воскресенье, 8 марта
"Милан" – "Дженоа"
"Парма" – СПАЛ
"Сассуоло" – "Брешия"
"Удинезе" – "Фиорентина"
"Ювентус" – "Интер"
- В Италии самый большой всплеск коронавирусной инфекции Covid-19 в Европе. В стране зафиксировано более 2500 случаев заражения коронавирусом и 79 смертей. В связи с этим власти запретили покидать гражданам муниципалитеты.
- Сначала в Италии перенесли матчи низших дивизионов. Но впоследствии у одного из игроков обнаружили коронавирус. Поэтому власти страны начали переносить матчи в тех регионах, где наиболее крупные вспышки инфекции.
- 17 марта "Ювентус" должен провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона". Эта игра может состояться без зрителей.