Матчи Серии А официально состоятся, несмотря на эпидемию коронавируса – даты

Все спортивные события в Италии, сроком до 4 апреля, пройдут без зрителей. Именно такая информация написана в новом указе правительства страны.

Под запрет попадают и матчи Серии А, которые также пройдут при пустых трибунах. Всему виной коронавирус, который бушует в некоторых областях Италии.

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Исключением являются те события, при которых можно обеспечить отсутствие зрителей и, как следствие, массового скопления людей.

Руководство Серии А приняло решение продлить чемпионат. В ближайший уикэнд состоятся 6 отмененных матчей 26-го тура, которые должны были пройти в предыдущий уикэнд.

Суббота, 7 марта

"Сампдория" – "Верона"

Воскресенье, 8 марта

"Милан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешия"

"Удинезе" – "Фиорентина"

"Ювентус" – "Интер"