Матчи "Зари" и "Мариуполя" в Лиге Европы обслужат арбитры из Швейцарии и Дании

Комитет арбитров УЕФА назначил судейские бригады на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Арбитров на свои матчи узнали луганская "Заря" и "Мариуполь".

Матч ЦСКА София – "Заря" обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

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Его ассистентами будут: Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвертый арбитр – Лионель Тчуди.

На поединке этой же стадии Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ Алкмар отработают судьи из Дании. Главный арбитр Микаэль Тюкгаард. Его ассистенты Кристиан Бриксен и Элвис Борич. Четвертый арбитр – Миккель Реддер.

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Луганская "Заря" первый матч с ЦСКА сыграет в Болгарии, начало – в 20:30. "Мариуполь" проведет первую игру против АЗ дома, старт поединка – в 20:00.

В раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" может сыграть с "Люцерном" или "Эспаньолом", "Мариуполь" – с "Антверпеном" или "Викторией" Пльзень.

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