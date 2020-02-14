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Матвиенко после сорванного перехода в "Арсенал" имеет предложения от других клубов: список

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Николай Матвиенко / 24 канал

Юрий Данченко – агент Николая Матвиенко рассказал, в какой клуб может перейти защитник "Шахтера". В зимнее трансферное окно Матвиенко был близок, чтобы перейти в "Арсенал".

Агент в комментарии FootBoom заявил, что ему сложно говорить, вернется ли "Арсенал" к идее приобретения Матвиенко летом. По его словам, у Матвиенко есть несколько вариантов по изменению клуба.

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На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим. Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю очень близка к игре "Шахтера" и сборной Украины. Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко,
– заявил Данченко.

По словам агента, Матвиенко интересуются английские "Манчестер Сити" и "Арсенал". Эти клубы, по мнению агента, лучше всего подходят для Николая.

"Но в "Шахтере" игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Николая это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития", – резюмировал Данченко.

Что известно о переходе Матвиенко в "Арсенал"

  • По информации СМИ, "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательством выкупа игрока за 22 миллионов фунтов.
  • "Шахтер" якобы отказался продавать Матвиенко. Дончане оценили украинца в 30 миллионов фунтов и не намерены отпускать его за меньшие деньги.
  • Таким образом, "Арсенал" решил взять в аренду центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, хотя рассматривал его только как альтернативный вариант.
  • Агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".
  • Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Шахтер Трансферы
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