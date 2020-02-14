Матвиенко после сорванного перехода в "Арсенал" имеет предложения от других клубов: список
Юрий Данченко – агент Николая Матвиенко рассказал, в какой клуб может перейти защитник "Шахтера". В зимнее трансферное окно Матвиенко был близок, чтобы перейти в "Арсенал".
Агент в комментарии FootBoom заявил, что ему сложно говорить, вернется ли "Арсенал" к идее приобретения Матвиенко летом. По его словам, у Матвиенко есть несколько вариантов по изменению клуба.
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На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим. Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю очень близка к игре "Шахтера" и сборной Украины. Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко,
– заявил Данченко.
По словам агента, Матвиенко интересуются английские "Манчестер Сити" и "Арсенал". Эти клубы, по мнению агента, лучше всего подходят для Николая.
"Но в "Шахтере" игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Николая это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития", – резюмировал Данченко.
Что известно о переходе Матвиенко в "Арсенал"
- По информации СМИ, "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов с обязательством выкупа игрока за 22 миллионов фунтов.
- "Шахтер" якобы отказался продавать Матвиенко. Дончане оценили украинца в 30 миллионов фунтов и не намерены отпускать его за меньшие деньги.
- Таким образом, "Арсенал" решил взять в аренду центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, хотя рассматривал его только как альтернативный вариант.
- Агент Олег Смалийчук, который якобы занимался переходом Матвиенко, обвинил в срыве трансфера менеджмент "Шахтера".
- Действующий контракт Матвиенко с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.