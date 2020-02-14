Матвиенко после сорванного перехода в "Арсенал" имеет предложения от других клубов: список

Юрий Данченко – агент Николая Матвиенко рассказал, в какой клуб может перейти защитник "Шахтера". В зимнее трансферное окно Матвиенко был близок, чтобы перейти в "Арсенал".

Агент в комментарии FootBoom заявил, что ему сложно говорить, вернется ли "Арсенал" к идее приобретения Матвиенко летом. По его словам, у Матвиенко есть несколько вариантов по изменению клуба.

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На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим. Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю очень близка к игре "Шахтера" и сборной Украины. Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко,

– заявил Данченко.

По словам агента, Матвиенко интересуются английские "Манчестер Сити" и "Арсенал". Эти клубы, по мнению агента, лучше всего подходят для Николая.

"Но в "Шахтере" игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Николая это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития", – резюмировал Данченко.

Что известно о переходе Матвиенко в "Арсенал"