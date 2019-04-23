Мбаппе покорил невероятное достижение Роналдо

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / GETTY IMAGES

Звездному футболисту французского ПСЖ Килиану Мбаппе покорилось уникальное достижение.

Игрок сборной Франции в этом сезоне успел забить 30 голов в рамках национальной лиги.

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Таким образом Мбаппе стал первым игроком со времен "зубастика" Роналдо, который забил 30 голов в лиге за сезон до того как ему исполнился 21 год.

В активе легендарного бразильца Роналдо 34 гола в 37 матчах. На этот момент Мбаппе сыграл 27 матчей и уже забил 30 мячей.

Всего в этом сезоне во всех турнирах Килиан провел 40 матчей, забил 36 голов и отдал 17 результативных передач.

В 20 лет Мбаппе уже успел трижды стать чемпионом Франции (однажды с "Монако" и дважды с ПСЖ). Также Килиан чемпион мира 2018 года в составе Франции. В его активе победы в Кубке и Суперкубке Франции.

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Теги: Спорт Футбол ПСЖ
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