Мбаппе установил личный антирекорд в позорном матче за сборную Франции

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото из открытых источников

Килиан Мбаппе установил личный антирекорд в игре за сборную Франции, которая потерпела поражение в выездном матче отборочного этапа Евро-2020 с Турцией.

Поединок Турция – Франция состоялся 8 июня на стадионе "Конья Бююкшехир" в Конье и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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В стартовом составе вышел Килиан Мбаппе. 20-летний футболист совершил 22 потери мяча - это его антирекорд за все время выступлений за национальную команду с 2017 года.

Сборная Турции, набрав девять очков, поднялась на первое место в группе H. Франция осталась с шестью очками и теперь занимает вторую строчку, опережая Исландию по дополнительным показателям.

В 4-м туре отбора к Евро-2020 французской команде предстоит на выезде сыграть с Андоррой. Турки в свою очередь отправятся в гости в Исландию.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости Франции Футбол
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