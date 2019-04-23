Мбаппе забавно опозорился на тренировке ПСЖ: видео

Защитник "ПСЖ" Тома Менье в своем Twitter опубликовал видео с тренировки столичного клуба. На записи видно, как форвард команды Килиан Мбаппе врезается в ограждение и падает.

Менье воспользовался случаем и поиздевался над другом, сопроводив видео забавной подписью.

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"Когда слишком бурно праздновал завоевание титула. Всем чувствительным – будьте осторожны при просмотре этого видео. Килиан, поздравляю с хет-триком", – написал футболист.

Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir.

When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful.

Bravo pour le triplé petit @KMbappe pic.twitter.com/B8dXbWUgEC — Thomas Meunier (@ThomMills) 22 апреля 2019 г.

Спорт 24 писал, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против "Монако", который выиграла его команда со счетом 3:1. Также футболист установил скоростной рекорд в этом матче.

Также на этот матч ПСЖ выходил уже в статусе чемпиона. Команда досрочно выиграла чемпионат. Но не это было важно в этом матче. На игру футболисты парижской команды вышли с изображением Собора Парижской Богоматери.

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