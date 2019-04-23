Мбаппе забавно опозорился на тренировке ПСЖ: видео

6 Читати новину українською
Килиан Мбаппе (справа)
Килиан Мбаппе (справа) / Фото из открытых источников

Защитник "ПСЖ" Тома Менье в своем Twitter опубликовал видео с тренировки столичного клуба. На записи видно, как форвард команды Килиан Мбаппе врезается в ограждение и падает.

Менье воспользовался случаем и поиздевался над другом, сопроводив видео забавной подписью.

Читайте также: Звездный футболист ПСЖ отпраздновал чемпионство "заплывом" в раздевалке: эпическое видео

"Когда слишком бурно праздновал завоевание титула. Всем чувствительным – будьте осторожны при просмотре этого видео. Килиан, поздравляю с хет-триком", – написал футболист.

Спорт 24 писал, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против "Монако", который  выиграла его команда со счетом 3:1. Также футболист установил скоростной рекорд в этом матче.

Также на этот матч ПСЖ выходил уже в статусе чемпиона. Команда досрочно выиграла чемпионат. Но не это было важно в этом матче. На игру футболисты парижской команды вышли с изображением Собора Парижской Богоматери.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
сегодня
883730
Теги: Спорт Футбол ПСЖ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезда "Манчестер Сити" предложил снимать с клубов 9 очков за расизм на трибунах
сегодня 14:18 Звезда "Манчестер Сити" предложил снимать с клубов 9 очков за расизм на трибунах
7
Украинский футболист забил невероятный гол из центра поля, чем спровоцировал драку: видео
22 апреля 17:28 Украинский футболист забил невероятный гол из центра поля, чем спровоцировал драку: видео
505
Данк украинского баскетболиста попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: эффектное видео
сегодня 12:27 Данк украинского баскетболиста попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: эффектное видео
37
Клуб украинца проиграл в плей-офф НБА и установил позорный антирекорд: видео
сегодня 08:28 Клуб украинца проиграл в плей-офф НБА и установил позорный антирекорд: видео
40
Футболист получил курьезную травму глаза, когда выходил на замену: видео
22 апреля 20:10 Футболист получил курьезную травму глаза, когда выходил на замену: видео
45
Новости
Больше новостей
Залиште відгук