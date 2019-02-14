McLaren представили новый болид и пилотов: фото

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McLaren представили новый болид и пилотов: фото

Команда McLaren провела презентацию своего нового болида MCL34. На нем пилоты будут выступать в сезоне 2019 года.

Команда оставила основные цвета ливрее с прошлого сезона – желтый и синий. Оставили они и поставщика двигателей – Renault

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В 2019 году за McLaren будут выступать другие пилоты. Вместо Фернандо Алонсо, который ушел из Формулы-1, и Стоффеля Вандорна, будут ездить Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

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Теги: Спорт McLaren McLaren Формула-1
Источник: 24 Канал
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