Историческая медаль Подручного и удивительная Харлан: главные победы 2019 года

2019 год оказался богатым для украинских спортсменов на победы. В уходящем году, наши земляки переписали не только историю украинского спорта, но и мирового. Спорт24 предлагает вспомнить главные победы украинцев на спортивной арене.

Историческая победа Подручного в Эстерсунде

10 марта 2019 года свою фамилию в историю вписал тернопольский биатлонист Дмитрий Подручный. Он стал первым украинским биатлонистом, который выиграл золотого чемпионата мира по биатлону.

В шведском Эстерсунде Подручный победил в гонке преследования, опередив титулованного норвежца Иоганнеса Бё.

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На последней стрельбе Бё "настрелял" три промаха. Дмитрий, таких ошибок себе не позволял, воспользовался шансом и пересек финишную черту первым.

О значимости победы говорят эмоции Подручного во время награждения. Украинец не сдерживал эмоций и расплакался.

Чемпионский год Ломаченко

Из украинских боксеров лучшим год выдался для Василия Ломаченко. В 2019 году Ломаченко сделал важный шаг на пути к званию абсолютного чемпиона мира.

В апреле Василий провел защиту титулов WBO и WBA, грубо нокаутировав Энтони Кроллу. А уже 31 августа украинец добавил к своей коллекции титул WBC.

В Лондоне в тяжелом поединке Ломаченко перебоксировал Люка Кэмпбелла. Теперь украинцу нужно завоевать титул IBF, чтобы стать абсолютным чемпионом. Поясом владеет Теофимо Лопес.

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Василий Ломаченко / Фото: boxingscene.com

Кроме того, в конце 2019 года Ломаченко стал первым украинцем и вторым в истории боксером, которому было присвоено звание франчайзинговых чемпиона по версии WBC.

Это звание присваивается боксерам за выдающиеся заслуги и позволяет Ломаченко избежать обязательных боев против посредственных боксеров.

Победа сборной Украины на чемпионате мира

Если говорить о командных видах спорта, то едва ли не больше всего шума наделала сборная Украины U-20 на чемпионате мира в Польше.

Под руководством Александра Петракова сборная Украины неожиданно выиграла Мундиаль. Впервые в истории футбола украинцы стали чемпионами мира.

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На пути к победе "сине-желтые" выиграли группу, в которой противостояли США, Катару и Нигерии. В плей-офф ребята Петракова поочередно управились с Панамой, Колумбией, Италией и Южной Кореей.

Украина – Южная Корея: видеообзор финального матча

Что интересно, в полуфинале украинцы могли и не выиграть. В конце игры итальянцы сумели сравнять счет, но арбитр отменил гол. Рефери посмотрел видеоповтор момента и увидел нарушение правил со стороны итальянского футболиста.

После чемпионата мира Андрей Лунин стал лучшим вратарем Мундиаля. Сергей Булеца получил награду "Серебряный мяч", а Даниил Сикан – "Серебряную бутсу".

Фантастические II Европейские игры

Феерическими для украинцев оказались II Европейские игры, которые в июне проходили в Минске. Сборная Украины заняла историческое третье командное место.

Украинские спортсмены завоевали 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых наград. Золото Украине принесли Дарья Билодид, Георгий Зантарая, Анастасия Сапсай, Анна Соловей, Юлия Ткач, Виктор Выхрист, Жан Беленюк, Александр Хижняк, Олег Верняев, Анастасия Бачинская, Анита Серегина и Станислав Горуна.



Станислав Горуна / Фото: gettyimages

Еще три золота Украина выиграла в командных соревнованиях по легкой атлетике. Также золото получили Мария Повх и Людмила Куклиновська по гребле.

Победа Снигур на Уимблдоне

17-летняя Снигур в финале юниорского Уимблдона победила представительницу США Алексу Ноэль по итогам двух сетов.

В первой партии теннисистки устроили качели. Уже на старте матча спортсменки обменялись победами на подачах друг друга. После этого американке удалось уйти в отрыв – 4:1.

Но Снигур вовремя собралась и выиграла пять геймов подряд. Это позволило украинке записать первый сет в свой актив.

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Старт второго сета остался за Ноэль. Американка выиграла три гейма подряд. После этого уже украинке удалось выиграть три гейма и сравнять счет.

В девятом гейме Дарья неожиданно сделала брейк и повела 5:4. В следующем гейме украинке удалось подать на матч – 6:4.



Дария Снигур / Фото: gettyimages

Снигур стала только второй украинкой, которая выиграла юниорский Уимблдон. До нее это удавалось только Екатерине Бондаренко.

Кроме Снигур и Бондаренко, до стадии финала юниорского Уимблдона доходили Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Первое золото в артистическом плавании

15 июля украинские синхронистки завоевали золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Украинки победили в дебютном для чемпионатов мира виде программы – хайлайте. По оценкам судей украинские синхронистки обогнали Италию и Испанию.



Сборная Украины по синхронному плаванию​ / Фото: gettyimages

За сборную Украины выступали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Яна Нарижная, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник.

Это золото стало для сборной Украины по синхронному плаванию первым на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Рекорд Ольги Харлан

Ольга Харлан 20 июля выиграла чемпионат мира по фехтованию в Будапеште. В решающей битве представительнице Украины противостояла россиянка София Великая.

В начале поединка Ольга захватила преимущество, однако под конец встречи россиянке удалось выйти вперед.

Великой нужен был один укол, чтобы одержать победу. Однако Харлан вовремя собралась и вырвала победу 15:14.

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Харлан выиграла свое шестое золото чемпионата мира. Украинка стала первой саблисткой в ​​истории, в активе которой теперь 4 индивидуальных золота чемпионатов мира.

Эта победа только укрепила величие Харлан в украинском спорте. Никто не завоевывал столько личных медалей на чемпионатах мира и Европы.



Ольга Харлан / Фото: НОК Украины

Только Сергей Бубка может посоревноваться с Харлан по количеству личных медалей на крупнейших турнирах. Среди женщин Ольге равных нет уже давно, она только идет далеко в отрыв.

Чемпионка Билодид

Дзюдоистка Дария Билодид второй год подряд победила в финале чемпионата мира. В весовой категории до 48 кг украинка снова победила японку Фуну Тонако.

18-летняя дзюдоистка из Киева заработала вазари на третьей минуте схватки, а дальше устояла под отчаянным давлением соперницы и трибун арены "Ниппон Будокан" в Токио.



Дария Билодид / Фото: НОК Украины

Поэтому, Билодид защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году. Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

Также в 2019 году 19-летняя Дарья выиграла золотую медаль на II Европейских играх. Билодид в сезоне потерпела лишь одно поражение при 16-и победах.

Золотой Беленюк

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане. Жан победил в финале весовой категории до 87 килограммов.

В решающем поединке Беленюк встретился с венгерским борцом Виктором Леринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Жан выиграл со счетом 2:1.



Жан Беленюк / Фото: facebook.com/pg/beleniuk

Для украинца это уже второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.

Кроме того, Беленюк является депутатом Верховной Рады.

Поход сборной Шевченко на Евро

Впервые в истории сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы, выиграв отборочную группу. "Сине-желтые" досрочно выиграли группу, победив в октябре действующих чемпионов Европы португальцев.

Очевидно, что 2019 год войдет в список одного из лучших в истории украинской сборной. Команда не проиграла ни одного матча в 2019 году.

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"Сине-желтые" сыграли 10 матчей. Восемь из них – официальные. Еще два – товарищеские, это были игры против Нигерии и Эстонии.



Сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

В целом украинцы завоевали семь побед и еще трижды сыграли. До этого украинцам ни разу не удавалось сыграть в одном календарном году без поражений.