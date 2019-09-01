Медики утверждают: для чего нужно пить больше чистой питьевой воды?
Все знают, насколько важно для организма поддерживать правильный водный баланс. Но еще более важно соблюдение правильного питьевого режима, если вы регулярно занимаетесь спортом. Вода и спорт неразрывно связаны между собой.
Во время любой физической активности организм теряет влагу, а ведь тело человека на 80% состоит из жидкости. Чтобы восполнить эти потери, спортсмен должен употреблять необходимое количество жидкости. Это может быть во время тренировок, или сразу после.
Разберем подробнее, для чего пить много воды:
Во-первых, вода позволяет избавиться от избыточного веса. Как правило, не всегда голод, который испытывает человек, связан с реальным аппетитом. Бывает и так, что организму просто нужна жидкость, а мы начинаем его пичкать разными продуктами. Если человек испытывает жажду, то многие процессы в организме начинают затормаживаться или вообще прекращают действовать. Это касается и переработки жировых клеток. Поэтому если вы нацелены похудеть, то вода должна стать вашим другом в повседневности.
Во-вторых, вода помогает придать вашему лицу свежий вид. Дело в том, что жидкость может лишить кожу морщин, а значит, подарить свежесть, молодость и красоту. В одном из исследований женщинам нужно было ежедневно потреблять определенную норму воды. Оказалось, что у каждой морщины на лице разгладились. При этом представительницы прекрасного пола не меняли ни своих пищевых привычек, ни образа жизни, ни косметических средств.
В-третьих, вода является прекрасным очистителем. Взаимодействие сухой кожи и жидкости приводит к улучшению природных процессов. Благодаря регулярному употреблению воды кожный покров становится чище, поскольку тело очищается от продуктов жизнедеятельности и от токсинов.
В-четвертых, вода позволяет избавиться от боли, особенно головной. Сложно в это поверить, но если вас мучают болезненные ощущения в области головы, то не тянитесь сразу к болеутоляющим средствам. Попробуйте простую чистую питьевую воду. Довольно часто головная боль образуется из-за обезвоживания. Поэтому глоток влаги может помочь вам в этом вопросе.
В-пятых, облегчить работу вашего сердца поможет также вода. Дело в том, что сердце гораздо сложнее работает при недостатке влаги – кровь по артериям и венам начинает затормаживаться, поскольку становится намного гуще. Соответственно, при употреблении воды ситуацию можно исправить в лучшую сторону. Медики утверждают, что оптимальным будет употреблять для грамотной работы сердца не менее пяти стаканов воды в сутки. И наконец, чистая питьевая вода способствует улучшению работы головного мозга. Ведь этот орган на 85 процентов состоит из воды. Недостаток жидкости приведет к негативному влиянию на вашу память, внимание и концентрацию.
Качество – решающий фактор:
Мы перечислили всю пользу от воды, однако, в то же время, вода должна иметь определенные свойства. Это важнейшее условие, иначе организм не получит должного насыщения, не сможет утолить жажду. Во-первых, это должен быть чистый продукт, от которого будет действительно польза. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, забудьте про водопроводную воду навсегда! То, что течет из-под крана, можно использовать исключительно для технических целей, даже после кипячения.
Именно состав является вторым важным условием. Чем он лучше, то быстрее вы забудете о жажде. По сути, если говорить о качественном продукте, то для насыщения потребуется намного меньше жидкости, а это и легче для организма (в частности для почек), и выгоднее, ведь расходы на приобретение воды будут меньше.
Что же должно присутствовать в составе? Это уровень щелочности и жесткости, наличие таких компонентов, как кальций, натрий, калий, магний, фториды. Таким богатым составом, как правило, обладают лишь подземные воды, которые и характеризуются своими полезными свойствами.
Третье условие – это доступность. Сейчас очень удобно заказывать воду на заказ домой, а не покупать в супермаркетах в небольших емкостях.
Существует ли альтернатива воде? Те, кто поддерживает здоровый образ жизни, наверняка пробовали использовать газировку или модные сегодня изотоники. Но это не совсем удачные варианты. Газы, содержащиеся в содовой или изотониках, могут вызвать вздутие живота. Лучше отдать предпочтение чистой воде с богатым минеральным составом.
Автор: Назарий Дзюбановский