Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли уверен, что легендарный боксер Флойд Мейвезер нанес бы поражение украинцу Василию Ломаченко, если бы их бой состоялся в рамках второго полулегкого веса.

Об этом сообщил бывший чемпион в своем Twitter.

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Громкое заявление

Мейвезер – феноменальный. Я считаю, что он бы победил Ломаченко,

– написал Шейн.

По его словам, ранее Мейвезер был молодым и талантливым, а скорость перемещения на ринге была невероятная. Он не уверен, что украинец достаточно силен, чтобы победить Мейвезера.

Добавим, что следующим соперником украинца стал Теофимо Лопес. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.

Кто такой Шейн Мосли