Мейвезер готов вернуться в ринг ради боя с Пакьяо

Бывший лидер P4P Флойд Мейвезер-младший готов вернуться в бокс ради боев против Эдриена Бронера (33-4-1, 24 КО) и Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

Об этом сообщил отец американца Флойд Мейвезер-старший, слова которого цитирует Helen Yee Sports.

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Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо,

– заявил отец боксера.

В своем последнем на данный момент поединке Флойд победил техническим нокаутом Конора МакГрегора. С Пакьяо Мейвезер-младший встречался в мае 2015 года и выиграл единогласным решением судей.

Мэнни Пакьяо с момента боя с Мейвезером победил Тимоти Брэдли, Джесси Варгас, уступил Джеффу Хорну, а затем одолел Лукаса Маттиссе и Эдриена Бронера. Мэнни является действующим чемпионом WBA в полусреднем весе.

Ранее Спорт 24 писал, что бывшая девушка Флойда Мейвезера-младшего – Шантель Джексон – подала в суд на боксера. Она обвиняет его в краже ювелирных изделий на общую сумму в 3 миллиона долларов.

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