Мейвезер показал впечатляющую форму в спортзале, избив грушу одной рукой: видео
Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео из спортивного зала, где он неплохо поработал на пневмогруше.
Мейвезер разместил серию тренировочных видео в своем тренажерном зале в Лас-Вегасе. Он поработал над скоростью и точностью ударов.
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Флойд Мейвезер планировал вернуться в профессиональный бокс в 2020 году, но восстановление карьеры Мейвезера остановили последние трагические события в жизни боксера.
- 9 марта в собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.
- После этой трагедии у Флойда умер дядя Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается.
- За свою карьеру Мейвезер провел 50 боев, в которых одержал 50 побед.
- Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.
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