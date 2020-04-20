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Мейвезер показал впечатляющую форму в спортзале, избив грушу одной рукой: видео

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Флойд Мейвезер / Getty Images

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео из спортивного зала, где он неплохо поработал на пневмогруше.

Мейвезер разместил серию тренировочных видео в своем тренажерном зале в Лас-Вегасе. Он поработал над скоростью и точностью ударов.

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Флойд Мейвезер планировал вернуться в профессиональный бокс в 2020 году, но восстановление карьеры Мейвезера остановили последние трагические события в жизни боксера.

  • 9 марта в собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.
  • После этой трагедии у Флойда умер дядя Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается.
  • За свою карьеру Мейвезер провел 50 боев, в которых одержал 50 побед.
  • Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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