Мейвезер показал впечатляющую форму в спортзале, избив грушу одной рукой: видео

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео из спортивного зала, где он неплохо поработал на пневмогруше.

Мейвезер разместил серию тренировочных видео в своем тренажерном зале в Лас-Вегасе. Он поработал над скоростью и точностью ударов. Смотрите также Непобедимый боксер Флойд Мейвезер потренировался с сыном: видео ️ Floyd Mayweather proving he's still got it by posting more training footage overnight, effortless on the speed bag…



[️ @FloydMayweather] pic.twitter.com/5lFzULC4TJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2020 Флойд Мейвезер планировал вернуться в профессиональный бокс в 2020 году, но восстановление карьеры Мейвезера остановили последние трагические события в жизни боксера. 9 марта в собственной машине нашли мертвой мать троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство.

троих детей Флойда Мейвезера. Причина смерти 40-летней женщины пока не разглашается, однако полиция считает, что это не убийство. После этой трагедии у Флойда умер дядя Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается.

Роджер Мейвезер, который тренировал своего племянника в течение основной части его карьеры. Точную причину смерти Роджера и место, где он был найден пока не сообщается. За свою карьеру Мейвезер провел 50 боев, в которых одержал 50 побед.

Он провел последний бой 31 декабря 2019 года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Тенсина Нацукаву. Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram