Мексиканец Альварес в горячем поединке против Джейкобса завоевал очередной титул: видео

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и теперь уже IBF в среднем весе Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) с большим трудом победил американского боксера Даниэля Джейкобса. Мексиканец победил единогласным решением судей.

Еще до боя боксеры едва не начали размахивать кулаками. Бойцы потолкались и едва не устроили драку во время процедуры взвешивания перед боем.

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Уже в ринге на протяжении всего поединка было тактическое противостояние бойцов. Альварес давил на соперника, а большой 32-летний местный боксер делал острые контратаки. Во 2-м раунде Канело эффектно попал слева – Даниэля отбросило, но удар он выдержал. До 5-й трехминутки Альварес перебивал Даниэля. Джейкобс к экватору боя взял несколько раундов, однако на тоненького.

То, насколько напряженным было противостояние, показал финиш 5-го раунда: боксеры продолжили размахивать кулаками и после гонга. В 8-м раунде бойцы устроили краткосрочный "махач", попадали оба.

В девятом раунде темп упал, но раунд, наверное, снова пошел огромному Даниэлю, который мощно попал хуком. Удивительно, как Сауль это выдержал. События улеглись в 10-м: Даниэль поработал аккуратнее, Сауль также попадал, но мало. Все было наоборот в одиннадцатом раунде.

В последнем раунде Джейкобс упал, но потому, что поскользнулся на воде. Оба устали и не радовали заядлым темпом, разве что в самом конце.

Крайне конкурентный поединок закончился победой Канело: 116:112 и дважды 115:113. Таким образом, мексиканец добавил в свою коллекцию поясов титул IBF.

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