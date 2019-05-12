Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC: видео

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Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC
Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC / twitter.com/Boxing_NewsNow

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт (36-1, 32 KO) из Мексики отстоял звание чемпиона в поединке против Франсиско Варгаса (25-2-2, 18 KO), победив земляка досрочно – отказом угла после 6-ти раундов.

Поединок, который проходил на Convention Center, Туксон, штат Аризона, США, прошел так же, как и первая встреча: в остром бою.

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Однако на этот раз Берчельт действовал более активно и аккуратнее. Варгас сначала пытался прессинговать через джеб, но Мигель постепенно "поломал" оппонента, избив того на обоих этажах.

После половины боя угол Варгаса принял решение снять боксера.

В январе 2017 года Берчельт нокаутировал Варгаса в 11-м раунде конкурентной драки.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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