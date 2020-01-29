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Мексиканский клуб отказался от трансфера нападающего "Динамо" – покупателя смущает цена

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Фран Соль / Footboom

Мексиканский клуб "Пумас" хотел купить форварда киевского "Динамо" Франа Соля.

По информации Futbol Total, руководство мексиканского клуба отказалось от этого трансфера из-за высокой цены на Соля – 4 млн долларов (3,6 миллиона евро).

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"Пумы" недавно подписали 25-летнего аргентинского нападающего Хуана Диненно из гуаякильской "Барселоны", однако главной целью был Соль. Испанца хотел видеть в своей команде соотечественник, главный тренер "Пумас" Мичел Гонсалес.

Напомним, испанец перешел в "Динамо" в января 2019 года за 3,5 миллиона евро из нидерландского клуба "Виллем II". В текущем сезоне Фран Соль провел 12 поединков за "Динамо", но сыграл лишь 379 минут. На счету испанца 2 результативные передачи.

"Пумас" успешно начал новый сезон мексиканского чемпионата, лидируя после 3 туров и набрав 7 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол Мексика
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