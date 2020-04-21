Мемориал Лобановского не состоится впервые за 17 лет
XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии перенесли на 2021 год.
Ориентировочные даты проведения первенства не изменятся, сообщает пресс-служба УАФ.
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Турнир решили перенести из-за пандемии коронавируса и вердикта Исполкома УЕФА о приостановке всех футбольных мероприятий.
Мемориал Лобановского проводится ежегодно, начиная с 2003 года.
- Карантин в Украине ввели с 16 марта. Сначала на три недели – до 4 апреля. Однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
- При этом матчи Кубка Украины 11 марта прошли со зрителями, а матч 12 марта между черниговской "Десной" и полтавской "Ворсклой" провели без зрителей.
- Как и 23-й тур УПЛ, который состоялся 14-15 марта.
- 17 марта Исполком УАФ принял решение остановить все футбольные матчи в Украине с 18 марта и до принятия иного решения по данному вопросу.
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